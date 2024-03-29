Глава музея Голодомора Гасиджак даст открытое интервью в рамках выставки 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

3 апреля в рамках выставки "Голоса" состоится публичное интервью с Лесей Гасиджак, кандидатом исторических наук, и.о. Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, музеологии. Модерировать разговор Анастасия Платонова, культурная критик и куратор.

"Голоса" – это мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собрал и хранит уже более 100 тысяч историй о войне в Украине из первых уст. В рамках выставки проводятся дискуссии и публичные интервью с экспертами по документированию войны, устной истории Украины, сохранению национальной памяти.

Ключевые темы для обсуждения:

В чем особенность музеев, посвященных сохранению памяти? Какова их роль, особенно во время полномасштабной войны? Как эти музеи строят свои отношения с аудиториями?

Как текущая война изменила способ говорения о трагических событиях в истории и настоящем?

Как музеи работают с памятью о событиях и опытах новой войны?

Какие институциональные трансформации и переосознания переживают украинские музеи во время войны?

Леся Гасиджак начала работу в Национальном музее Голодомора-геноцида 2015 года на должности заместителя Генерального директора, в 2016-2017 годах и с июля 2022 года – исполняющая обязанности Генерального директора. В 2019-2021 годах была директором Международного благотворительного фонда Музея Голодомора. Членкиня ICOM, экс-член и заместитель председателя Музейного совета при МКИП.

В 2007-2015 годах Леся работала в ОО "Украинский центр развития музейного дела" редактором веб-портала "Музейное пространство", координатором информационно-аналитического направления, Всеукраинской рейтинговой акции "Музейное событие года" и Программы поддержки музейных работников; была инициатором и куратором специализированного стенда музейных изданий на "Книжном Арсенале".

Когда: 3 апреля 2024, 17:30

Где: Музей истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных" по ссылке.