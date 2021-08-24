Глава Херсонской ОГА считает, что падение флагштока могло быть диверсией

Глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь не исключил, что падение флагштока могло произойти в результате диверсии. Всего он озвучил три версии происшествия.

Об этом он заявил на брифинге после церемонии поднятия флага в Херсоне, передает "Укринформ". Среди других причин чиновник назвал нарушение техники безопасности и некачественный строп.

"Я предполагаю, что есть три причины, по которым могло это произойти. Первая – это нарушение техники безопасности... Вторая – некачественный строп. Третья – какая-то диверсия, потому что до этого флагшток поднимали пять раз... Строп этот работал", – сказал Козырь.

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Глава ОГА отметил, что отстранил подчиненных, которые курировали установку флагштока. Это его заместитель Эдуард Науменко и заместитель директора Департамента развития территорий Виталий Караваев.

Также Козырь высказался о ситуации с автомобилем одного из чиновников, на который упала конструкция. По словам главы администрации, машина была припаркована с нарушением правил техники безопасности.

Речь идет о машине Lexus, который принадлежит Караваеву. Отвечая на вопрос, откуда у подчиненного такой дорогой автомобиль, Козырь заявил, что тот из обеспеченной семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне упал флагшток, установленный ко Дню Независимости Украины. Он был самым высоким в области. При падении конструкция задела автомобиль Lexus.