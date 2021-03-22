Глава Черниговщины пригласила туристов на разлив Десны-2021

Председатель Черниговской областной администрации Анна Коваленко пригласила туристов на ежегодный весенний разлив Десны.

Как политик написала на своей странице в Facebook, в этом году зрелищный разлив Десны можно ожидать в течение апреля и в начале мая.

Она сообщила, что по данным Черниговского областного центра по гидрометеорологии, весеннее половодье 2021 года в бассейне реки Десны будет значительно выше прошлогоднего и может быть подобным паводку 2018 года.

По ее словам, нынешний паводок непременно привлечет внимание туристов, поскольку засуха последних лет значительно снизила масштабность разливов реки – последний раз она выходила из берегов и широко разливалась своей поймой в 2018 году. В прошлом же году разлива фактически не было.

"Туроператоры уже готовят туры Придесеньем, в первую очередь к Мезинскому НПП и Новгород-Северскому музею-заповеднику "Слово о полку Игореве". Самые лучшие панорамы Десны откроются с северной башни Спасо-Преображенского монастыря и с обзорных площадок вблизи села Придеснянского. Туристическая Черниговщина приглашает на разлив Десны 2021!" – написала Коваленко.

Она напомнила, что Десна – единственная крупная равнинная река Украины, которая осталась незарегулированной плотинами водохранилищ и сохранила свою пойму в естественном состоянии.

"Невероятно красивые ежегодные весенние разливы Десны традиционно привлекают внимание туристов к местам, где можно наблюдать эту красоту из выигрышных ракурсов: города Новгорода-Северского, окрестностей Остра, Сосницы и Коропа, Мезинского национального природного парка", – сказано в сообщении.