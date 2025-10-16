Гибридная агрессия РФ как международная угроза: блоггер обратил внимание на сигнал Буданова на встрече с атташе

Речь начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова во время встречи Киевской ассоциации военных атташе была стремлением донести до иностранных партнеров мысль, что гибридная агрессия рф является насущной международной угрозой. Таким наблюдением поделился блогер Сергей Наумович.

Видео дня

"Похоже, что это сигнал, последнее или предпоследнее предупреждение для мира на фоне многочисленных провокаций российскими дронами в ЕС, на фоне того факта, что Россия наращивает войска вблизи границ ЕС и очевидно готовится ко второй фазе военной агрессии. О чем также сегодня заявил Министр обороны Финляндии, кстати. Глава ГУР стремился донести до слушателей, что гибридная агрессия РФ является насущной международной угрозой", - подчеркнул он.

Во-первых, Буданов акцентировал, что война России против Украины — это лишь фрагмент значительно более широкой картины: "Если бы сейчас Украина не выстояла, российская федерация уже двинулась бы дальше".

"Это очевидно означает, что Украина — не просто объект агрессии, а форпост, удерживающий агрессора от дальнейшей экспансии. В нынешних реалиях, когда Европа снова сталкивается с подрывной деятельностью Кремля, этот тезис выглядит не как эмоциональное преувеличение, а как факт", - отметил блогер.

Во-вторых, прозвучало предельно откровенное предупреждение относительно дальнейших действий РФ в направлении ЕС и НАТО: "Сейчас в Европе реализуются лишь первые пункты доктрины гибридной войны. В ближайшее время, если Кремль не остановить, гибридная агрессия будет только распространяться и усиливаться". Наумович выразил надежду, что военные атташе поняли, что это не только аналитический прогноз, а что это — призыв к действию.

"Так, адресатом обращения Буданова были именно военные атташе иностранных государств, а это значит, что главная цель — активизировать оборонно-безопасные структуры партнеров, донести месседж через тех, кто напрямую работает с оборонными ведомствами в соответствующих странах", - подчеркнул он.

Блогер также привел цитату Буданова, вероятно, о Китае: "Эти страны вопреки международным санкциям позволяют российской федерации получать оружие, боеприпасы и критически важные элементы. Также позволяют собственным гражданам пополнять ряды вооруженных сил российской федерации".

"Этот фрагмент — чрезвычайно важен. Это уже не просто предупреждение. Это — моральная оценка, которая может лечь в основу будущих дипломатических или санкционных шагов. Вероятно, мы вскоре увидим более активные действия со стороны Украины — и на уровне официальных обращений, и на уровне международных кампаний давления через партнеров", - отметил он.

По убеждению Наумовича, агрессора все еще можно остановить — при условии консолидированной, решительной позиции мира, потому что Кремль, когда планировал "СВО", очевидно не рассчитывал на такую поддержку Украины со стороны стран цивилизованного мира.

"Украина, как отметил генерал, приобрела неоценимый опыт противостояния российской агрессии во всех ее измерениях и готова делиться им с другими: "За годы этой войны мы приобрели уникальные свойства взаимодействия с производителями современных технологий и оружия в мире, а также имеем развитый собственный военно-промышленный комплекс". То есть Киев не просто просит о помощи — он предлагает экспертизу, партнерство и совместную безопасность ответственность. Поэтому, по моему мнению, эту речь следует рассматривать не только как отчет или обращение. Это — стратегический документ в виде живого языка, который формирует международную повестку дня. Ну и последнее (предпоследнее) предупреждение для стран-партнеров, чтобы те поняли, кому надо активно помогать, чтобы у агрессора не осталось сил и даже думать о перспективах нападения на страны ЕС, а также продолжать войну в Украине", - констатировал Сергей Наумович.