Как глава Национального союза журналистов Украины я безотлагательно обратился к руководству Международной федерации журналистов и Европейской федерации журналистов с призывом не подыгрывать российской пропаганде из-за заявления организаций о необходимости расследования гибели в Украине "журналиста" – российского пропагандиста "РИА Новости" Ростислава Журавлева.

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Працівник російського державного ЗМІ Ростислав Журавльов займався пропагандою, розпалював ворожнечу до українців та заохочував війну. До всього, загиблий зі зброєю в руках підтримував сепаратистів на сході України у 2014-2015 роках. Нинішня смерть Ростислава Журавльова у тимчасово окупованій Запорізькій області є смертю російського пропагандиста під час служби Кремлю.

Агресор, як і його пропагандисти, роблять все можливе, щоб знищити Україну та українців. Убивство невинних жителів вони називають спецоперацією і свідомо замовчують ті звірства, які чинить їх країна.

Тисячі людей загинули від російської зброї, сотні тисяч гектарів заміновано, щодня гинуть українські воїни, захищаючи рідну землю.

ЄФЖ та МФЖ свого часу заперечили журналістський статус прокремлівського союзу журналістів росіі і зупинили членство сжр в МФЖ. І ми це щиро вітаємо! Але визнавати у своїх заявах пропагандистів журналістами не варто навіть за трагічних обставин.

Закликаємо європейських та міжнародних колег памʼятати, слово в руках кремля – це зброя, яка знищує все живе на своєму шляху.

Запрошуємо поважних колег з МФЖ та ЄФЖ відвідати Україну аби переконатися – росія – це нелюд, у якого руки по лікті у крові.