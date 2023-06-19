Гетманцев об обмене 'изношенных' купюр: действий Нацбанка недостаточно, есть проблема 'черных' обменников

В последние месяцы банки и пункты обмена валют массово отказываются брать потертые и старые купюры доллара и евро. За обмен таких купюр предлагают уплатить дополнительную комиссию до 30%. Национальный банк на прошлой неделе провел ряд "разъясняющих" встреч с банковскими учреждениями и обменниками по обмену наличной иностранной валюты.

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Первые результаты в изменении поведения банков уже есть, но этого недостаточно. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Он отметил, что жалобы на действия обменников продолжают поступать.

"Абсолютно не решена проблема "черных" обменников, работающих "под крышей" некоторых правоохранителей. Очевидно принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую немедленно следует прекратить", – подчеркнул нардеп.

По словам Гетманцева, он дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и стражей порядка на отдельном заседании Комитета ВР по вопросам финансов.

Напомним, в последние месяцы банки и пункты обмена валют массово отказываются брать потертые и старые купюры доллара и евро. За обмен таких купюр предлагают уплатить дополнительную комиссию до 30%.