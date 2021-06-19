Героя освобождения Мариуполя наградили мечом королевы Британии: историческое видео

Выпускника оперативно-стратегического уровня подготовки управления Национального университета обороны, полковника ВСУ Михаила Драпатого наградили переходящим мечом королевы Великобритании. Мужчина известный как герой обороны от штурма террористами Мариуполя во время событий апреля 2014 года.

Военнослужащего-кавалера орденов Богдана Хмельницкого II-го и III-й степеней признали также лучшим выпускником этого учебного заведения. А награду ему вручила 18 июня посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз, сообщает "Новинарня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"7 лет назад было снят видео, где БМП 72-й бригады перелетает баррикаду сторонников "русского мира". Это было БМП в то время майора Драпатого. Тремя месяцами позже он взял на себя ответственность за вывод подразделений из района Изварино и Червонопартизанска. С такими командирами мы неизбежно победим!" – описал штрихи боевой биографии Драпатого советник Генерального штаба ВСУ Роман Туровец в Facebook.

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"Я вручила почетную саблю лучшему выпускнику Национального университета обороны Украины, которую Великобритания подарила Украине 26 лет назад. Вручая ее полковнику Михаилу Драпатому, я сказала, как горжусь его достижениями. (Хотя и не настолько, как его родители!)", – прокомментировала в Twitter Симмонз.

В начале российской вооруженной агрессии против Украины майор Михаил Драпатый был командиром второго механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. В середине апреля 2014 года она в полном составе дислоцировалась на Донбассе, а подразделения 2-го батальона, в частности, находились вокруг Мариуполя.

Когда 9 мая вооруженные террористы осуществили попытку захвата городского управления тогда еще милиции, батальону под командованием Драпатого был отдан боевой приказ зайти в город на бронетехнике для усиления подразделений, которые отражали штурм врага, а также освободить заложников. Ситуация была сложной из-за того, что провокаторы подстрекнули пророссийски настроенных местных жителей на противодействие, на улицах города были установлены баррикады. Одна из таких стала на пути военных, когда их колонна из четырех машин возвращалась после выполнения задания на выезд из Мариуполя.

В первой ехал командир Драпатый. Позже в соцсетях и сюжетах украинских и иноСМИ разлетелись зрелищные кадры, как БМП "перелетает" через баррикаду, а за машиной командира проехали и другие.

Позже, 7 июня 2014 года, 1-й и 2-й батальоны 72-й ОМБр уже отправились в рейд вдоль границы с Россией, взяли под контроль приграничную зону у Амвросиевки, Зеленополья, Мариновки, Довжанского, удерживали Саур-Могилу, Червонопартизанск (пункт контроля). Их задачей было дойти до границы и отрезать террористов от логистического обеспечения из РФ.

Майор Драпатый взял на себя ответственность за вывод подразделений из так называемого "Изваринского котла" в августе 2014-го.

В августе 2016 года Михаила Драпатого назначили командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады (Конотоп), которая тогда выполняла задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе на Донетчине. В 2017-м военный закончил обучение в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского с дипломом магистра и отправился в зону АТО, где осуществлял руководство действиями 58-й ОМПБр в районе Бахмутской трассы.

В апреле 2019-го Драпатому досрочно было присвоено воинское звание полковника. Позже украинец передал 58-ю бригаду другом командиру и начал двухлетнее обучение слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник милиции Мариуполя, который передал информацию о российских пособниках членам спецгруппы МВД Украины, через некоторое время бежал на оккупированную территорию, а задержанных во время зачистки города 28 боевиков обменяли на наших военнопленных. Подробнее об этом и то, как в 2014 году украинцы освобождали Мариуполь, читайте в материале.