Германия выделит Украине €20 млн на Starlink, треть из них уйдет на нужды ВСУ, — Бербок

Германия выделит Украине 20 миллионов евро на приобретение систем связи Starlink. Треть из них уйдет на нужды Вооруженных сил Украины.

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Такое заявление сделала глава ведомства Анналена Бербок во время визита в Харьков во вторник, 10 января. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

"Украина обратилась в Германию с просьбой профинансировать спутниковую связь Starlink. Министр иностранных дел Бербок заявила сегодня, что Германия предоставит на это 20 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Этого финансирования хватит на 10 000 наземных станций.

Отмечается, что связь в реальном времени позволяет украинским защитникам координировать свои действия и лучше защищаться от атак российских оккупационных войск.

В частности, Starlink покрывает пробелы в связи там, где больше нет доступа в Интернет из-за разрушенной гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском космическом корабле "Союз", который пристыковался к Международной космической станции на орбите, была найдена дыра. Эксперты заявили, что она спровоцировала утечку охлаждающей жидкости. При этом в РФ традиционно показали свою версию проблемы и нашли виновных со стороны. На этот раз "врагом" страны-агрессора стал спутник Starlink.

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