Генштаб ВСУ показал ювелирную работу 'Байрактара' против техники врага

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Генштаб ВСУ показал, как украинские воины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс БУК М1-2 российской оккупационной армии. По неприятельской технике с ювелирной точностью отработал Bayraktar.

Видео было опубликовано 10 марта.

На кадрах видно, что из 4 ракет две с этой установки уже куда-то выпустили. Остальные же россияне не запустят уже никогда: оператор Bayraktar уничтожил установку точным ударом.

Наблюдавшие за прицеливанием и сбросом снаряда на вражескую технику военные встретили момент попадания и взрыва одобрительными возгласами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что песня о "Байрактаре" стала новым хитом войны в Украине.

Видео дня

С помощью этих современных турецких беспилотников украинские воины жгут оккупантов целыми колоннами.

Напомним, по состоянию на 10 марта Россия в войне против Украины потеряла 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.

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