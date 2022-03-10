Генштаб ВСУ показал ювелирную работу "Байрактара" против техники врага
Генштаб ВСУ показал, как украинские воины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс БУК М1-2 российской оккупационной армии. По неприятельской технике с ювелирной точностью отработал Bayraktar.
Видео было опубликовано 10 марта.
На кадрах видно, что из 4 ракет две с этой установки уже куда-то выпустили. Остальные же россияне не запустят уже никогда: оператор Bayraktar уничтожил установку точным ударом.
Наблюдавшие за прицеливанием и сбросом снаряда на вражескую технику военные встретили момент попадания и взрыва одобрительными возгласами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что песня о "Байрактаре" стала новым хитом войны в Украине.
С помощью этих современных турецких беспилотников украинские воины жгут оккупантов целыми колоннами.
Напомним, по состоянию на 10 марта Россия в войне против Украины потеряла 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет.
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