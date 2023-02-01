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Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам "сообщения". Фото

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
2,7 т.
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам 'сообщения'. Фото

В оккупированном Геническе провели новую смелую акцию сопротивления. Активисты рисуют патриотические граффити, напоминая оккупантам, что город ждет Вооруженные силы Украины.

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Об этом рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента". В Telegram-канале движения также показали фото "посланий" для захватчиков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Геническ всегда будет украинским городом!" – говорится в публикации.

В "Желтой ленте" отметили, что активисты движения продолжают храбро противостоять культурной и информационной экспансии оккупантов.

Жители Геническа ждут ВСУ, которые освободят город от захватчиков, как освободили Херсон, заверили активисты.

Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото
Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам ''сообщения''. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях акцию сопротивления захватчикам устроили в оккупированном Крыму. Патриоты подчеркнули, что полуостроов для них является домом, а не просто территорией.

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