Геническ ждет ВСУ: партизаны провели смелую акцию и оставили оккупантам "сообщения". Фото
В оккупированном Геническе провели новую смелую акцию сопротивления. Активисты рисуют патриотические граффити, напоминая оккупантам, что город ждет Вооруженные силы Украины.
Об этом рассказали в украинском движении сопротивления "Желтая лента". В Telegram-канале движения также показали фото "посланий" для захватчиков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Геническ всегда будет украинским городом!" – говорится в публикации.
В "Желтой ленте" отметили, что активисты движения продолжают храбро противостоять культурной и информационной экспансии оккупантов.
Жители Геническа ждут ВСУ, которые освободят город от захватчиков, как освободили Херсон, заверили активисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях акцию сопротивления захватчикам устроили в оккупированном Крыму. Патриоты подчеркнули, что полуостроов для них является домом, а не просто территорией.
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