Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко принял участие в мероприятии "Добропорядочный бизнес – залог устойчивого экономического развития страны". Событие произошло в рамках Антикоррупционной недели Глобального Договора ООН в Украине.

"Одним из главных приоритетов Новой стратегии ДТЭК 2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН, является противодействие коррупции. В своей деятельности ДТЭК придерживается политики "нулевой толерантности" к коррупции. Принципы компании в борьбе с коррупцией – честность, справедливость, подотчетность, прозрачность и ответственность перед обществом. Для обеспечения этих принципов с 2010 года в ДТЭК работает специальное подразделение – Служба комплаенс. Отсутствие коррупции, прозрачная бизнес-среда в стране – важнейшие условия для принятия решений об инвестициях и развитии бизнеса. Только преодолев коррупцию, мы сможем обеспечить рост экономики и благосостояния граждан", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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В Группе ДТЭК введены механизмы противодействия коррупционным действиям и нарушениям.

С 2010 года работает специальное подразделение – Служба комплаенс. Задачей подразделения является построение внутренней эффективной системы противодействия коррупции и обучение сотрудников принципам нравственного ведения бизнеса, принятым в компании. Ключевыми инструментами системы являются Кодекс этики и делового поведения, антикоррупционная программа, комплаенс-контроль в ключевых бизнес-процессах. Антикоррупционная программа ДТЭК разработана в соответствии с лучшими международными практиками и отвечает требованиям Конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), Конвенции ООН против коррупции и другим международным документам.

В 2020 году ДТЭК подписал вместе с представителями бизнеса и общественными организациями Меморандум Глобального Договора ООН в Украине о совместных действиях по антикоррупции. Глобальный договор ООН в Украине является официальным представителем сети Глобального договора ООН, который является добровольной инициативой по продвижению корпоративной социальной ответственности среди мирового бизнес-сообщества, а также платформой для диалога между бизнесом, инвесторами, общественностью, органами местного управления и правительством. Задачи и приоритетные направления приложения сформулированы в 17 целях устойчивого развития ООН.