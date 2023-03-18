Генерал Забродский станет заместителем Залужного – нардеп

Генерал-лейтенант Михаил Забродский станет заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Он досрочно прекратил полномочия народного депутата от "Европейской солидарности".

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. "Михаил Забродский досрочно прекращает полномочия народного депутата от "Европейской Солидарности". Генерал-лейтенант возвращается на военную службу – его планируют назначить заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного", – отметил он.

Следует отметить, что Михаил Забродский – генерал-лейтенант ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками (2015 – 2019). Генерал-лейтенант также был первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководителем антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017). Забродский имеет звание Героя Украины.

Летом 2014 года 95-я бригада под командованием Забродского совершила рейд в тыл противника. В ходе рейда было пройдено около 470 км, из которых 170 км по тылам врага. Группа военных шла от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулась в Славянск.

Важнейшим достижением рейда стало разблокирование и создание коридора для выхода из оцепления подразделений на границе. Благодаря умелым действиям десантников и пехотинцев, из окружения вышли 3 тысячи человек и более 250 единиц техники.

Накануне стало известно, что Михаил Забродский, избранный в Верховную Раду Украины от политической партии "Европейская солидарность", решил сложить мандат народного депутата. Народный избранник решил сконцентрироваться на приближающейся победе Украины в войне. Он уже давно помогает Генштабу и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант ВСУ и глава оборонного комитета Верховной Рады Украины Михаил Забродский не верит, что в России закончатся ракеты для ударов по нашей стране. Атаки с воздуха, по его мнению, могут продолжаться еще долго.

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