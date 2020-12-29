Гендиректор ВОЗ предупредил о новых штаммах коронавируса

Человечество преодолело не все проблемы, связанные с коронавирусом, – мир ждут новые испытания, в том числе новые штаммы возбудителя инфекции.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что ВОЗ узнала о случаях пневмонии в китайском Ухане, вызванных неизвестным возбудителем, год назад.

Глава организации отметил "невероятное сотрудничество между частным и общественным секторами" за этот период.

Что известно о пандемии коронавируса?

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили ВОЗ о респираторной болезни неизвестного происхождения у жителя Уханя.

3 января ученые заявили, что геном выявленного коронавируса на 80% схож с геномом вируса SARS, распространившегося в 2002-2003 годах по всему миру из Китая.

Однако уже 7 января ВОЗ объявила, что заболевание и последующую пневмонию вызвал не SARS, а новый тип коронавируса, представляющий собой мутацию бета-коронавируса, который передается человеку от летучих мышей.

13 января коронавирус нового типа впервые был зафиксирован за пределами Китая – в Таиланде, 16 января – в Японии, 21 января – в США.

24 января первые случаи заболевания выявили в Европе.

30 января ВОЗ признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

11 февраля 2020-го новое заболевание получило название COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку болезни пандемией.

На 29 декабря 2020 года коронавирусом в мире заразились более 81,6 млн человек, только за минувший день, 28 декабря, выявлены 487 273 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, выздоровели – 57,7 млн.

Среди наиболее пострадавших от пандемии стран – США, Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания, материковый Китай, Иран и другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по мнению Гебрейесуса, пандемия COVID-19 может быть не последней. Поэтому государствам необходимо работать в сфере здравоохранения, чтобы быть готовыми к новым чрезвычайным ситуациям, сказал он.

Он отметил, что попытки сохранить здоровье людей будут неудачны без решения таких масштабных проблем, как глобальное потепление и защита животных.