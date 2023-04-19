Где взять 90 млрд грн на доплаты военным: в 'Евросолидарности' ответили

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" инициируют поправки в закон, позволяющие перераспределить более 90 миллиардов гривен на доплаты 30 тысяч военным. Как заявила на брифинге народная депутат Нина Южанина, решение сократить выплаты военным в январе 2023 года было неконституционным.

Видео дня

"Это несправедливый подход, потому что если не хватает в бюджете средств, то власти должны об этом говорить, должны предложить секвестр бюджета", – считает Южанина.

По ее словам, средства можно высвободить из Дорожного фонда, финансирования телемарафона, а также сократив расходы прокуратуры, ДБР. Кроме того, дополнительно можно увеличить доходную часть, выведя из тени игорный бизнес и прекратив нелегальное производство табачных изделий.

"Мы посмотрели внимательно на бюджет и предлагаем сокращение расходов на Дорожный фонд. Мы безболезненно мы можем взять 75% из средств, запланированных на строительство дорог ", – говорит Южанина.

Нина Южанина объясняет, что вторая статья – это погашение долговых обязательств. Есть заявление Дениса Шмыгаля, что 18 миллиардов не будут уплачиваться по долговым обязательствам, поскольку они отсрочены до 2024 года. Следовательно, это средства свободные. Таким образом , из Дорожного фонда можно взять 51 миллиард 136 миллионов гривен.

Она отметила, что расходы на финансирование телемарафона в этом году увеличены на 1 миллиард 666 миллионов. Следует привести количество расходования средств к уровню 2022 года. Именно на эту сумму увеличены расходы в 2023 году, в то время как военным нет средств, отмечает сопредседатель фракции.

Депутат задается вопросом, почему прокуратуре увеличили больше чем всем – на 731 миллион? Такое же непропорциональное увеличение сделали ДБР на 379 миллионов. Она предлагает жить всем по одинаковым правилам.

"Давайте рассмотрим доходную часть. 180 миллиардов – это нелегальный оборот из-за схем с банками, которые провели в сфере игорного бизнеса. Если игорный бизнес в легальной плоскости, власти должны получить в бюджет 2023 года 23 миллиарда 166 миллионов. Это налог на доходы и военный сбор из выигрышей игроков", – говорит Южанина.

Во фракции "ЕС" объяснили, что через зерновой коридор за несколько месяцев были фиктивно загружены зерновые на 79 миллиардов гривен. Это до 300 компаний, которые не выращивали зерновые в Украине, закупили их по дешевке у фермеров. Если применить норму принятого закона об экспортном обеспечении, то мы получаем 11 миллиардов 98 миллионов налога на добавленную стоимость.

"Мы также хорошо знаем, что табачный рынок – в тени. Направляя все поступления в государственный бюджет, мы получаем дополнительно немного больше 2,5 миллиарда гривен ", – отмечает депутат.

Таким образом, можно сконцентрировать в бюджете 90 миллиардов 715 миллионов. Южанина отмечает, что можно установить, что все эти виды дополнительных доходов и перераспределения расходов и направить исключительно на возобновление выплат военнослужащим ВСУ ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен, независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

"Мы еженедельно бываем на встречах с военными, на линии фронта, на полигонах. Те подразделения, которые вышли из линии фронта на согласование на полигоне, работая по двадцать часов в сутки, осваивая новую технику, проходя реабилитацию, получают зарплату примерно 22 тыс. грн. Это нормально для воюющей страны? При том, что очень часто воины сами заправляют свои авто, а еще у них есть семьи, которые нужно содержать. Дико слышать, что 30 тыс. доплаты для воинов это многовато, когда видим по бюджету, что средства есть", – отмечает сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

Поэтому Евросолидарность зарегистрировали от своей фракции поправки в законодательство и изменения в бюджет, на которых будут настаивать.

"Скажите, кто из вас согласен, чтобы ваши налоги шли на олигархические телеканалы? Кто работает сегодня в "марафоне"? 1+1, где до сих пор 25% акций их канала принадлежит Медведчуку и его семье. "Интер" – телеканал Фирташа", – констатирует Геращенко.

По словам депутата, на этот год без тендеров 500 миллионов гривен распределены для "марафона" на олигархические телеканалы.

"Мы считаем, что к бюджету воюющей страны нужно подходить очень профессионально. Эти поправки идут к закону о так называемых изменениях о соцэкономе, что само по себе является также ужасной коррупционной историей. 2 миллиарда – по сути доплата на округа "правильных" мажоритарных депутатов от власти. От этого соцеконому воюющая страна давно должна отказаться", – считает Ирина Геращенко.

Народный депутат Ростислав Павленко добавляет: "Вооруженные Силы Украины – это то, что держит Украину. Это самый большой и высокий приоритет, который может быть в государстве. Вспомните, как еще перед началом полномасштабного вторжения "Евросолидарность" предлагала выделить 50 миллиардов гривен, чтобы усилить Вооруженные Силы, повысить оплату труда военным, усилить терроборону. Несколько месяцев назад мы предлагали 54 миллиарда гривен снять с первоочередных расходов, без которых точно может обойтись воюющая страна", – напомнил депутат.

Павленко убежден, что страна в ситуации, когда военные нуждаются в поддержке и дополнительных средств. Он отметил, что при желании эти средства находятся, они есть в бюджете. Надо честно признать самым высоким приоритетом поддержку военнослужащих, направить туда ресурс, а после нашей победы можно будет обращать внимание и на другие статьи.