Где смотреть богослужение на Пасху: онлайн-трансляции

Украинцы уже третью Пасху будут отмечать в условиях полномасштабной войны, которую страна-агрессорка Россия развязала против нашего государства. Поэтому далеко не все верующие могут посетить Всенощное богослужение. Принять участие в службе можно в формате онлайн.

В этом году светлый праздник Воскресения пришелся на 5 мая. Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) уже определились со временем совершения пасхальных литургий. Также будут доступны их онлайн-трансляции.

Православная церковь Украины проводит богослужение в Михайловском златоверхом соборе в Киеве на протяжении всей Страстной недели.

4 мая, в 23:00 Митрополит Эпифаний начнет пасхальное богослужение, которое продлится до 4:00 воскресенья, 5 мая.

Также в воскресенье состоятся следующие службы:

09:00 – поздняя Литургия;

17:00 – Пасхальная вечерняя.

Освятить пояса в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре можно будет:

4 мая – с 16:00 до 23:00;

5 мая – с 6:00 до 15:00 часов.

Все желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию богослужений.

Сделать это можно на Youtube-канале и странице в Facebook ПЦУ, а также на личной странице Митрополита Эпифания.

Также трансляция будет проходить по телевидению и радио:

4 мая в 23:00 – телеканал "Общественное Культура" ;

5 мая после полуночи - "Украинское Радио" и "Радио Культура".

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре богослужение проведет епископ Бориспольский Авраамий. Служба начнется 5 мая в 6.00.

Освящение куличей в лавре пройдет 4 мая с 17:00 до 21:00 и 5 мая с 6:00 до 12:00.

Греко-католическая церковь

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве утренние и вечерние богослужения также проводятся на протяжении Страстной недели.

Посвятить пояса здесь можно будет уже в субботу – с 15:00 до 21:00.

Пасхальное богослужение начнется в воскресенье в 7:00. После Литургии также состоится освящение куличей.

Трансляция службы будет доступна на Youtube-канале УГКЦ "Живое телевидение". Также посмотреть онлайн-трансляцию службы можно:

5 мая в 7:00 на телеканале "Общественное Культура" ;

после 8:30 – на "Украинское Радио" и "Радио Культура".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Пасху в 2024 году в связи с военным положением будет действовать комендантский час. Областные военные администрации не планируют изменять график ограничений: комендантский час продлится с 00:00 до 5:00.

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