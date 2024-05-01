Будет ли действовать комендантский час в Украине на Пасху: разъяснение

В Украине на Пасху в 2024 году в связи с военным положением будет действовать комендантский час. Областные военные администрации не планируют менять график ограничений.

Об этом заявил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев. Он выступил в эфире объединенного телевизионного марафона "Єдині новини".

"Ничего не меняется. Областные военные администрации, насколько мне известно, не меняют график комендантского часа – с "нулей" до 5 утра", – сообщил Ахрамеев.

Он призвал верующих, которые хотят попасть на пасхальное богослужение в храмы, не нарушать комендантский час.

"Будем проверять, будем обращаться к гражданам. Понятно, что где-то будем относиться с пониманием, будем разъяснять, проводить профилактические беседы, но в целом я надеюсь на сознание наших граждан… чтобы они не создавали дополнительной работы для полиции", – отметил правоохранитель.

Добавим, что в Киеве на Пасху (в ночь с 4 на 5 мая) не будут отменять комендантский час, а стражи правопорядка организуют меры безопасности возле церквей и мест массового скопления людей.

Как писал OBOZ.UA, в этом году православные и греко-католики Украины будут отмечать Пасху 5 мая. Это одна из самых поздних возможных дат. Праздник может выпадать на период между 22 марта и 8 мая.

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