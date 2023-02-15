Блог | Игорь Мосийчук: Где санкции для Засух, десятилетиями продвигавших "русский мир" и преследовавших украинскую церковь?

Почему власти не вводят санкции и не лишают украинского гражданства семью Засух агроолигархов из Киевщины, российских граждан, которые десятилетиями продвигали в столичной области "русский мир" и преследовали проукраинских активистов.

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Анатолій Андрійович Засуха - має російське громадянство, в часи президента Кучми працював головою Київської облдержадміністрації, після Помаранчевої революції був оголошений в розшук і втік у москву де працював заступником губернатора московської області… після обрання Януковича повернувся в Україну…

Тетяна Володимирівна Засуха - має російське громадянство, з рук президента Кучми отримала звання "Герой України", декілька разів завдяки грубим фальсифікаціям з великими скандалами ставала народним депутатом від "Партії Регіонів", жорстко переслідувала українських активістів та українську церкву на Київщині, насаджувала і проповідувала "рускій мір" та Московський патріархат… 24 лютого 2022 чекала на "освободітелей"…

Андрій Анатолійович Засуха - має російське громадянство, з 2005 по 2012 навчався і жив в москві, навчався в Московському державному інституті міжнародних відносин (університет) Міністерства закордонних справ Російської Федерації (МДІМВ), під час навчання був завербований і дав згоду на співпрацю з ФСБ, писав відкритий лист путіну в якому доводив свою та своєї родини вірність росії та її маріонетці Януковичу, після повернення в Україну створив за гроші батьків і очолив ФК "Колос" а в 2020 році в результаті домовленостей між Засухами та Юлією Тимошенко став депутатом і головою фракції партії ВО "Батьківщина" в Київській обласній раді…

Родині Засух належить агрофірма "Світанок" та плеяда афільованих до неї фірм які до останнього часу торгували цукром і не тільки з рф… Агрофірма "Світанок" захопила величезну кількість земель на Київщині завдяки як корупції так і відвертому бандитизму через кров…