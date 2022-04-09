Где искать информацию переселенцам, которые прибыли в Германию: список официальных источников

Украинцы мужественно дают отпор противнику уже 45 день сражаясь за свою честь и независимость. Пока наши воины защищают родину, они должны быть в спокойствии за своих любимых матерей, жен и детей. Поэтому многие вынуждены мигрировать за границу. Одной из самых благоприятных стран для переезда является Германия. Детальною информацию об условиях для беженцев в этой стране можно узнать в официальных источниках:

Федеральное управление по делам миграции и беженцев

Федеральное министерство труда и социальных дел

Надежные Telegram-каналы:

Помощь украинцам в Германии ОБЩИЙ ЧАТ

ПОМОЩЬ УКРАИНЕ (Мюнхен)

Волонтеры Мюнхен (перевод/сопровождение)

Канал München hilft Ukraine

Отметим, что в каждой группе есть ссылки на другие каналы по городам. Также обращайте внимание на закрепленные посты, там вы найдете более развернутую полезную информацию.