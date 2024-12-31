Где и когда смотреть поздравление Зеленского на Новый год 2025 года: названо точное время обращения

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января президент Владимир Зеленский традиционно выступит с праздничным обращением к украинскому народу. Он подведет итоги еще одного тяжелого для Украины года, который прошел, и поделится планами на следующий.

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Онлайн-трансляция начнется в 23:40 и закончится в полночь. Выступление покажут в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" и телеканалах, участвующих в нем, а также ряда других.

В частности, поздравление президента будут транслировать:

– "Суспільне" и его региональные каналы;

– 1+1 Украина;

– 2+2;

– НТН;

– "Новый канал";

– "Эспрессо".

Кроме того, поздравление Зеленского с новым 2025 годом будет транслироваться в официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях:

– YouTube-канал ОПУ;

– Facebook-страница Владимира Зеленского;

– Facebook-страница ОПУ;

– Telegram-канал Владимира Зеленского.

Впоследствии в текстовом виде новогоднее поздравление Зеленского будет опубликовано на сайте главы государства в разделе "Речи и обращения".

Как сообщал OBOZ.UA, в Рождество 25 декабря президент Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших защитников. Он поблагодарил воинов за вклад, который они внесли для страны.

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