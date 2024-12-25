'Наша постоянная благодарность': Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших защитников. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших защитников. Он поблагодарил всех присутствующих за вклад, который они внесли для государства.

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Соответствующее видео гарант разместил в своем Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что благодарность страны состоит не только в чем-то символическом, но и в способности обеспечить достойную жизнь военных и их семей.

"Сегодня мы продолжаем традицию благодарности наиболее смелым нашим людям украинским Героям, проявившим себя чрезвычайно в защите Украины, в защите наших людей и заслуживающих неизменного уважения от всех нас и от всей Украины. Благодарность государства это не только что-то символическое и не только важное отношение, это также способность обеспечить достойную жизнь семье Героя. Именно поэтому так важно, что мы вручаем квартиры и обеспечиваем то, чтобы наш воин и его семья могли жить лучше", – отметил президент.

По его словам, Украина выстоит именно благодаря таким людям – таким героям, которые делают чрезвычайное, чтобы государство могло жить своей обычной жизнью, как и любая другая нация в мире.

"Вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. Наша неизменная признательность наиболее смелым нашим людям, проявившим себя в защите Украины, в защите наших людей", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент отреагировал на массированный ракетный удар России по территории Украины, где в ходе атаки враг применил более 70 ракет и более сотни дронов-камикадзе. По словам Зеленского, Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Основной целью оккупантов была энергетическая инфраструктура Украины.

Как отметил Зеленский, украинские военнослужащие сбили более 50 ракет и значительную часть дронов. Однако не обошлось и без попаданий.

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