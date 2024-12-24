Гадания на Рождество: давние способы узнать свою судьбу

Рождество – это время не только праздничных традиций, но и магии, окутывающей зимние вечера особой атмосферой. В Украине издавна верили, что в этот период открывается занавес между миром людей и высшими силами.

Видео дня

Поэтому рождественские дни считали лучшими для гаданий, которые могли подсказать будущую судьбу. В эти ночи девушки гадали на суженого, пытались предсказать замужество или узнать об успехе в новом году.

Современные украинцы также интересуются старинными обрядами и выбирают гадания как веселое и увлекательное развлечение. OBOZ.UA собрал самые популярные рождественские способы узнать, что ждет в будущем.

Особую популярность гадают на суженого, замужества и судьбу. Украинские традиции сохранили немало интересных обрядов, позволяющих узнать свою будущую любовь и другие важные события. Эти гадания являются частью культурного наследия и передаются из поколения в поколение.

Гадание на суженого

Существует несколько способов узнать будущего мужа во сне. Один из них – положить под подушку ножницы и хлеб. Считается, что во сне девушке появится ее суженый. Другой вариант – перед сном поставить под кровать миску с водой и деревянной палочкой, произнеся: "Суженый, приди меня через мостик перевести".

Гадание на замужество

Для этого гадания девушка в Сочельник выходит на улицу и бросает левый ботинок в сторону ворот. В зависимости от того, как упадет ботинок, определяют, скоро девушка выйдет замуж. Если носком к воротам – свадьба еще не скоро, если в другую сторону – суженый появится в скором времени.

Гадание по имени суженого

Простое, но интересное гадание состоит в том, чтобы утром на Рождество выйти на улицу и спросить имя первого встречного мужчины. Считается, что именно такое имя будет у будущего мужчины.

Гадание на характер суженого

Для этого гадания понадобятся четыре стакана с водой, в которые добавляют мед, лимонный сок, соль и вино. Стаканы переставляют и накрывают, чтобы не было видно содержимого. Девушка наугад выбирает стакан и делает глоток. Вкус напитка символизирует характер будущего мужчины: мед – добрый и веселый, соль – слезы, лимон – долго ждать замужества, вино – мужчина будет склонен к злоупотреблению алкоголем.

Гадание на будущее

После рождественского ужина яблоко разрезают пополам. Если внутри косточки образуют верную звезду, следующий год будет счастливым.

Гадание на нитях

Для этого гадания понадобятся нити трех цветов: черного, белого и красного, а также три игла. Нить втягивают в иглу, а помощник прокалывает одежду на спине девушки, чтобы она не видела, какая нить где. Цвет вытянутой нити имеет значение: красная – быстрое замужество и рождение ребенка, белая – замужество еще не скоро, черная – следует сосредоточиться на карьере.

Гадание на деньги

Для этого гадания готовят свернутые в трубочки купюры разного достоинства и кладут их в мешок. В ночь на Рождество наугад вытягивают одну купюру. Номинал купюры символизирует финансовый успех в следующем году.

Гадание на желания

Загадав желания, зовут кошку. Если она переступит порог левой лапой – желание сбудется, если правой – нет.

Гадание с кольцом

Для этого гадания понадобится обручальное кольцо, нить и тарелка с водой. Обручальное кольцо подвешивают на нити над водой и задают вопросы таким образом, чтобы ответом могло быть только "да" или "нет". Движение обручального кольца указывает на ответ: параллельное движение - "да", перпендикулярное - "нет".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о разных способах рождественских гаданий.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.