ФСБшники угрожают отобрать малышей и отправить в детдом: что сейчас происходит в оккупации на Запорожье

На временно оккупированной части Запорожской области, где сегодня орудуют российские захватчики, никакого чуда не произошло: все обещания "власти" оказались ложью. Цены растут с каждым днем, местных жителей дрессируют все новыми правилами – и все это в обстановке тотального террора.

Подробнее о том, что сегодня происходит в оккупации, читайте в материале OBOZ.UA.

Тарифы растут, нет лекарств

Жизнь на временно оккупированной части Запорожской области дорожает с каждым днем. Сначала оккупационная "власть" подкупала местных жителей низкими тарифами на коммуналку (некоторое время плата была вообще отменена), но все очень быстро изменилось.

"В 2023 году "власть" несколько раз поднимала тарифы, теперь же предупредили об очередном повышении. И те пенсионеры, которые изо всех сил "топили" за Россию, сейчас в полном шоке", – рассказала OBOZ.UA жительница Бердянска Ирина.

По ее словам, при пенсии, например, 8 тысяч рублей оплатить коммуналку, конечно, еще хватит денег (не будешь платить – отберут жилье), а вот купить лекарства и продукты на месяц – уже нет. Один скромный поход в магазин обойдется в 500-800 рублей, а стоимость лекарств взлетела в два-пять раз.

Россияне обещали местным жителям "качественную медпомощь", но, конечно же, это тоже оказалось ложью.

"Жесточайшая нехватка медсестер и врачей, мало экипажей "скорой помощи" и совсем критично с медикаментами. Мало того, что много аптек позакрывалось, так и купить импортные препараты, которые годами принимали люди с хроническими заболеваниями, практически нереально. Особенно тяжело онкобольным, астматикам. Диабетики лишились качественного инсулина, теперь приходится колоть российский, который тяжело переносится и у него много побочек. В общем, не жизнь, а "сказка", – поделилась с OBOZ.UA бывшая жительница Мелитополя Евгения, у которой в оккупации находится пожилая тетя.

Охота на ведьм

Отдельная тема – отлов "диверсантов" и стимулирование стукачей. Российские оккупанты постоянно проводят рейды в населенных пунктах оккупированной части Запорожской области. В основном в наиболее крупных – Мелитополе и Бердянске, которые они облюбовали для размещения.

"Страх за свою жизнь и эффективная деятельность украинского подполья заставляют оккупантов постоянно "отрабатывать территорию". Но в итоге под каток попадают абсолютно непричастные к этому местные жители. Логика оккупантов проста: не нашли реальных диверсантов – нарисуем, заодно и звездочку на погонах получим. Вот и проводят облавы где угодно и в любое время суток", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Такой охотой в основном занимаются сотрудники российской ФСБ, привлекая к этому различные подразделения. А в последнее время усилили "работу" с местными коллаборантами – стали платить за информацию о "ждунах". Так они называют украинцев, которые по той или иной причине остались в оккупации, но не приняли российские порядки. Именно эта категория населения считается оккупантами наиболее опасной.

Дана команда и в школы – следить за разговорами детей. Учителя-коллаборанты сразу же сообщают о "подозрительных ситуациях" оккупантам. "После такого сигнала собирают информацию о родителях, но даже если ФСБшники ничего не находят – наносят визит и грозятся арестами, а также тем, что малышей заберут в детдом. Такие случаи не единичны", – рассказал разведчик.

Ставка на детей

Российские оккупанты прекрасно понимают, что ни в коем случае нельзя "упустить" подрастающее поколение, и усиленно промывают мозги детям – загоняют их в "Юнармию". Эта российская молодежная военно-патриотическая организация была основана министерством обороны РФ в 2016 году.

Оккупанты агитируют бердянских и мелитопольских школьников с 8 лет вступать в "Юнармию", чтобы быть готовыми… идти на войну. Например, на базе школы № 2 в срочном порядке формируют отряд юнармейцев. Оккупанты в погонах прямо говорять детям, что они должны быть готовыми "служить России".

А в Мелитополе в уже действующем центре подготовки юнармейцев детей заставляют учиться тактической медицине – причем акцент делается на оказание помощи под огнем противника на поле боя.

Но самое опасное и циничное – то, что оккупанты насаждают идеологию "русского мира", из-за этого методы "Юнармии" сравнивают с молодежными организациями в нацистской Германии, в частности гитлерюгендом.

И чем дольше длится оккупация, тем тяжелее последствия. Мы уже имеем горький опыт захваченной территории части Донецкой области. Там почти за 10 лет оккупации уже выросло поколение, на котором российская пропаганда отработала все возможные методы и приемы. И, к сожалению, довольно эффективно.