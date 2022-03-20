Фронт практически замер: Арестович заявил, что в РФ начались репрессии из-за провала армии Путина в Украине

На 25 сутки русско-украинской войны фронт практически замер. Из-за провалов в Украине Кремль начал массовые репрессии против представителей высшего военного руководства в РФ.

Безумные потери личного состава в Украине вместе с преследованиями российских военных со стороны ФСБ сводят боевой дух в и без того демотивированной армии РФ практически до нуля. О ситуации на фронте и в тылу у врага на брифинге 20 марта рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, к 25 суткам войны в Украине фронт "практически замер". Практически на всех направлениях ведутся исключительно тактические действия, потому что ни у российских оккупантов, ни у Сил обороны Украины не хватает сил для осуществления реального перелома ситуации ни на одном из направлений.

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"Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг по другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - констатировал Арестович.

Он отметил, что за последние сутки оккупанты практически не наносили по украинским городам ракетные удары. Почти не поднималась в небо и российская авиация – раньше украинские воины изрядно ее потрепали. Так что упомянутые в отчете Воздушных сил Украины всего три уничтоженных вражеских вертолета в сутки - следствие не того, что украинцы вдруг стали хуже попадать по оккупантам, а того, что те боятся летать.

"Российское руководство, скорее всего, избрало путь попытки "продавить" нас силой и увеличить мартиролог своих военнослужащих, количество которых наш президент сравнил с переполненным спортивным стадионом, еще на 10-20 тысяч человек. Они формируют резервы, перебрасывают их сюда, но с ими происходит "досадная неожиданность", - описал стратегию Кремля в Украине по состоянию на сегодняшний день Арестович.

Вместе с тем, интересные процессы разворачиваются, по данным украинской разведки, в Москве. Там активно принялись искать крайних в провалах "второй армии мира" в противостоянии с "двадцать второй армией", то есть с ВСУ.

"Сейчас, когда российское командование не смогло выполнить стоящую перед ними основную задачу, началась фаза репрессий. Поступают многочисленные сообщения от наших спецслужб, от Генерального штаба о том, что Федеральная служба безопасности начала искать виновных в ВС РФ и других формированиях, в той же Росгвардии. Сотни военнослужащих подвергаются унизительным проверкам. Их обвиняют в отказе от ведения боевых действий. В слабости характера и трусости. Под удар попадают даже генералы и высшие начальники ВС РФ", - отметил Арестович.

Он привел в пример то, что произошло с одним из представителей информационно-психологических служб РФ. Высокопоставленный чиновник оккупационной российской армии был обвинен в провале создания "Херсонской народной республики". Ведь в оккупированном городе херсонцы продолжают протестовать против оккупации, а захватчиков откровенно посылают и смеются над ними.

"Учитывая количество представителей высшего командования, которых уничтожили ВСУ и другие силы обороны и давления со стороны ФСБ, я думаю, что моральный дух российской армии – и без того крайне низкий – будет еще ниже. И как бы их политическое руководство не бросало новые силы - кстати, ограниченные - снова на какие-то участки российско-украинского фронта, эти попытки также провалятся. Мы должны это очень четко понимать", - резюмировал Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери РФ в войне с Украиной еще несколько дней назад перевалили за 14 тысяч. И постоянно растет. Так, 20 марта стало известно, что "Азов" уничтожил спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики РФ.

Также, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины практически полностью уничтожили сводный отряд десантного полка РФ: в живых остался только один военный.

Пополнять существенно поредевшие ряды оккупационных войск России пока нечем, так что в Кремле всерьез рассматривают вариант бросить в войну против Украины несовершеннолетних.

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