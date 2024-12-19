Фракция 'Европейская солидарность' получила самую высокую оценку среди украинцев – социологи

Фракция "Европейская Солидарность" в недавнем опросе получила самую высокую положительную оценку от украинцев среди парламентских фракций и групп. В частности, 36% респондентов считают, что деятельность фракции идет на пользу Украине.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 1-9 декабря 2024 года. В то же время, фракция монобольшинства "Слуга народа" получила 18% положительных оценок.

Деятельность фракции "Голос" положительно оценили 29% опрошенных, "Батькивщины" – 25%, а группы "Платформа за мир и жизнь" – 15% респондентов.

В общей сложности 55% респондентов отметили положительную роль хотя бы одной фракции, в то время как 16% считают, что деятельность каждой из представленных фракций "препятствует" развитию Украины.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что Верховная Рада традиционно получает довольно критические оценки от украинцев. В то же время, результаты этого опроса свидетельствуют, что деятельность отдельных фракций воспринимается значительно положительнее, чем парламент в целом.

"Кроме этого важно, что более половины украинцев одобрительно относятся по крайней мере к одной фракции / депутатской группе. Справедливости ради стоит напоминать о достаточно решительной роли даже несовершенных по составу парламентов в критические периоды, таких как в 1991, 2004, 2014 годах. Возможно, это одна из причин, почему хронически критическое отношение к парламенту не трансформируется в снижение интереса к парламенту демократии, а подавляющее большинство украинцев (74%) считают, что в Украине должен быть влиятельный парламент", – напомнил социолог.

"Будем надеяться, что на пути европейской интеграции произойдут необходимые изменения и в последующих опросах мы сможем зафиксировать более высокие уровни удовлетворенности деятельностью и отдельных фракций, и парламента в целом", – добавил Антон Грушецкий.

Отметим, что 1-9 декабря 2024 КМИС проводил всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" с участием 1000 респондентов. Исследование, выполненное по заказу Центра стратегических коммуникаций "Форум", охватило граждан Украины от 18 лет, проживающих на территориях под контролем правительства. Опрос не включал жителей временно оккупированных регионов (кроме ВПЛ) и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Максимальная статистическая погрешность составляет 4,1%.

Ранее сообщалось, что соцопрос показал неожиданно высокий уровень доверия украинцев к избранному президенту США Дональду Трампу. Согласно результатам, 44,6% респондентов в Украине выразили доверие Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в Европе.

Напомним, что по результатам декабрьского опроса компании Active Group, наивысший уровень доверия среди украинцев имеют Валерий Залужный (70,9%) и Кирилл Буданов (63,3%).

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