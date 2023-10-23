'Форум устной истории Украины': в Киеве обсудили важность документирования опыта войны

Первый "Форум устной истории Украины", который состоялся в октябре в Киеве, оставил много цитат и мнений, достойных внимания. В частности, партнеры и его keynote-спикеры поделились своими взглядами на то, почему важно документировать опыты войны России в Украине.

Мероприятие инициировал Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Профессор Валентин Балюк — директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине — подчеркнул важность сотрудничества УМКС с продолжающимся уже почти год Музеем "Голоса Мирных" и говорил о воплощении лозунга "никогда снова".

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"Инициатива, которую начал Музей, очень нужна не только чтобы фиксировать свидетельства устной истории среди людей, переживших тяжелые годы войны с 2014 года. Важно передать эти свидетельства следующим поколениям. Чтобы "никогда снова" было действенным, нужно доказать вину россии в суде" , чтобы Россия и ее правители отвечали перед международными судебными инстанциями. Россия напала на Украину не впервые, потому что никогда не несла ответственности за свои преступления".

Профессор Владимир Бугров — ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — считает документирование опытов войны не менее важным, чем уголовное для исторического осуждения и неповторения преступлений.

"Рашистские негодяи узурпировали на себя Вторую мировую войну, где было четыре украинских фронта, где половина населения Украины воевала, а вся территория была оккупирована. Мы говорим "никогда снова", а они - "можем повторить". Эта узурпация исторического наследия и моральная легитимация и приводят к повтору.Я убежден, что этот проект, свидетелями которого мы являемся, является сверхважным именно в морально-исторической, морально-легитимирующей плоскости для общества"

Антон Лягуша – кандидат исторических наук, академический директор магистерских социальных и гуманитарных студий в Kyiv School of Economics – подчеркнул ценность фиксирования любых свидетельств войны.

"Все свидетельства, от Twitter и TikTok до музеев и архивов, работы историков необходимы. Первая задача: они позволяют нам интерпретировать собственную историю с точки зрения политической нации. Вторая: профессиональная работа по сбору свидетельств, которые будут документами на международном суде. Третья: возможность сказать и показать миру, что здесь происходит, чтобы нам помогали и мы вместе боролись. Четвертая: возможность показать разный опыт. У нас не будет одной организации или партии, кто от своего имени будет рассказывать историю этой войны. .

Наталья Емченко — директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова — отметила, что документационные инициативы о войне работают не только на историю — и в этом есть сила.

Это большой важный вклад в формирование и сохранение правды об этой войне. Это вопрос национальной памяти для Украины: то, что мы о себе знаем, являются результатами нарративов других стран, и мы должны вернуть себе свой. Это все, что касается справедливости . Это информирование мира через истории людей, проживающих войну. А также работа с травмой войны и терапия".

Доктор Петр Цивинский — историк, общественный деятель, директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау (Польша) — озвучил свой взгляд на важность документирования событий и свидетельств войны.

"Это станет свидетельством на судебных процессах: судьи и прокуроры должны знать, кто лично присутствовал во время происшествия и может об этом свидетельствовать. Это критично для законности этих процессов. Для историков это один из важнейших источников информации о войне. И это очень важно для образования новых поколений, которые смогут услышать голоса жертв этой войны.

Форум является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который документирует свидетельства гражданских о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч историй. Следите за новостями о состоявшемся мероприятии на сайте Музея.