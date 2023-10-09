'Форум устной истории Украины' будет транслироваться онлайн на украинском и английском языках

Во вторник, 10 октября, в Киеве пройдет долгожданный "Форум устной истории Украины" - первая офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив. Мероприятие, которое является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, также будет транслироваться онлайн на украинском и английском языках.

Форум будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Напомним, что в рамках программы запланированы панельные дискуссии, посвященные разным аспектам документирования войны в Украине, и специальные речи от keynote-спикеров.

Если вы планируете смотреть Форум онлайн, переходите по одной из ссылок:

Видео дня

Украинский язык – https://www.youtube.com/live/ZUoU1BRWoyc?si=1qDa7SEAxKuK1NrV

Английский язык – https://www.youtube.com/live/_GmLupH2t34?si=qfltaYKUqAlXym7w

Расписание трансляций:

12:00 – 12:10: Поздравление организаторов

12:20 – 12:40: Keynote speech. Наталья Емченко, SCM, Фонд Рината Ахметова и Евгения Близнюк, Gradus Research: "Кто для чего? Как работает поле инициатив по устной истории в Украине?"

12:40 – 14:05: Панельная дискуссия "Когда опыты становятся знанием":

- Наталия Кривда (модератор), КНУ имени Т. Г. Шевченко - Агата Татаренко, Вышеградская группа Института Центральной Европы в Люблине (онлайн) - Антон Дробович, Институт национальной памяти - Ольга Опаленко, Truth Hounds - Гелинада Гринченко, Украинская ассоциация устной истории (онлайн) - Елена Добржанская, КНУ имени Т. Г. Шевченко

14:20 – 14:45: Keynote speech. Антон Лягуша, Kyiv School of Economics: "Стратегии документации войны: власть, сила. содержание и свидетельство"

14:45 – 16:10: Панельная дискуссия "Устная история: задачи, роли, проблематики"

- Юлия Манукян (модератор), ГО Urban Republic - Наталья Емченко, SCM, Фонд Рината Ахметова - Жанин ди Джованни, The Reckoning Project (онлайн) - Катя Тейлор, ОО "Порт Культуры" - Андрей Дубчак, военный корреспондент, основатель Donbas Frontliner - Ирина Лопатина, The Reckoning Project

17:00 – 17:10: Keynote speech. Стивен Слоун, Oral History Association (онлайн)

17:10 – 18:30: Панельная дискуссия "Документация опытов войны и будущее"

— Анастасия Платонова (модератор), культурная критика, журналистка, редактор, аналитика — Д-р Петр Цивинский, Государственный музей Аушвиц-Биркенау — Александра Матвийчук, Центр гражданских свобод (онлайн) — Соломия Боршош, Украинский институт — Наталья Никольская, Dattal

18:30 – 18:45: Keynote speech. Инна Гогина, USC Shoah Foundation (онлайн)

Форум является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.

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