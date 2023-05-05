Фонд Вадима Столара направил 1 млн грн на гранты

Фонд Вадима Столара объявил результаты грантовой программы, направленной на поддержку военнослужащих и жертв войны на территории Украины. Программой могли воспользоваться неприбыльные организации, зарегистрированные в стране. Фонд выделил общую сумму в 1 миллион гривен на реализацию проектов. Об этом сообщается на портале УНН.

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По словам основателя Фонда Вадима Столара, решение финансово поддержать организации, стремящиеся помочь пострадавшим от войны людям, в частности, получившим ранения защитникам, было принято с учетом необходимости расширять деятельность с помощью граждан на втором году полномасштабной войны.

Меценат признается, что эта сфера была для команды Фонда незнакомой, и они воспринимали первую попытку как "тестовую", однако, получив более 100 заявок на участие, поняли, что достигли цели. И что проекты вроде такого сегодня актуальны.

Мы также поняли, что подобные проекты в сотрудничестве с другими организациями способствуют расширению команды единомышленников, направленной на достижение общей цели. Нам удалось успешно пройти первый этап и определить победителей конкурса на получение грантов. Далее – воплощение проектов участников программы", – добавил Вадим Столар.

Как поделилась волонтер Фонда Наталья Приходько, им было непросто провести отбор победителей среди всех желающих принять участие. Потому что все заявки, которые получили организаторы, – маркеры настоящих проблем украинцев.

По ее словам, волонтеры объездили страну, чтобы лично познакомиться с авторами проектов и с первых уст услышать их идеи. В конце концов, победители были избраны среди инициатив, которые имели целью реабилитацию раненых защитников Украины. Потому что из-за тяжелых боев этот вопрос крайне актуален.

Также Фонд Вадима Столара проработал около 20 заявок на получение продуктов для переселенцев. Организациям, направившим соответствующие запросы, предоставят 10 тыс. продуктовых наборов в течение двух месяцев.

О проектах, победивших и участвующих в грантовой программе, рассказал директор Фонда Андрей Фещенко. Так, ОО "УФРА" из Ивано-Франковской области представила проект по повышению качества реабилитационных процедур, для чего необходимо приобрести соответствующее оборудование для местной больницы.

ОО "Пространство развития общин", Черновицкая область, представила схожий проект, также направленный на реабилитационную поддержку раненых, в партнерстве с многопрофильной больницей.

"Агентство экономического развития города Павлоград" приняло участие и победило в конкурсе с проектом создания центра реабилитации в больнице города.

А вот ОО "Ротари клуб Харьков "Нью Левел"" грант от Фонда Вадима Столара нужен для формирования мобильного центра реабилитации, который будет работать в местах службы бойцов и заботиться о их опорно-двигательном аппарате, который очень страдает от нагрузок в боевых условиях.

В ОО УФРА поделились радостью от участия в грантовой программе Фонда. Говорят, что имеют большой перечень необходимого оборудования, которое теперь смогут закупить и наладить качественную реабилитацию военных. В частности, это тренажер для вибротерапии, система декомпрессионного вытягивания позвоночника и тому подобное.

Грант от Фонда Вадима Столара поможет ОО "Пространство развития общин" завершить формирование центра реабилитации при больнице, заверили в организации. Работы уже продолжаются, но средств на окончание раньше не хватало.

В "Агентстве экономического развития города Павлоград" также обустраивают отделения для реабилитации раненых в местной больнице, процесс удастся оперативно завершить с помощью грантовой программы.

ОО "Ротари клуб Харьков "Нью Левел"" в свою очередь идет другим путем, планируя создать на грант от Фонда Вадима Столара первый мобильный центр реабилитации на колесах. Он будет ездить на передовую и делать профилактику бойцам, имеющим риск повреждения опорно-двигательного аппарата. Это очень важно, потому что вовремя не выявленные и не проработанные проблемы в будущем могут привести к крайне тяжелым последствиям, включая инвалидность.

Вадим Столар подчеркивает, что Благотворительный фонд работает уже более трех лет. Однако после начала масштабной войны пришлось перестраиваться по ситуации. Волонтеры начали максимально помогать пострадавшим гражданским, нуждающимся в поддержке, а также военным.

И сегодня главными направлениями работы Фонда является помощь Вооруженным силам, переселенцам, потерявшим дом, семьям, где война забрала одного из родителей. Вадим Столар отмечает: все эти направления приоритетны для Фонда и за ними будет вестись работа до самой победы Украины.

По его словам, Фонд также готов к новым вызовам в послевоенное время, когда будет много работы по восстановлению страны.

"Мы уже вкладываем свои силы в это направление, уделяя много внимания психологической и физической реабилитации украинцев. Нынешняя грантовая программа Фонда – также среди таких проектов. И я радуюсь, что у многих людей есть желание приобщиться к помощи другим. Это действительно вдохновляет и доказывает, что украинцы – несгибаемая нация! Уверен, что мы на правильном пути – пути к Победе Украины!" – резюмировал Вадим Столар.