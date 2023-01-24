Фонд Столара запустит грантовые программы по восстановлению Украины

Благотворительный фонд Вадима Столара готовит запуск грантовых программ, для чего мы решили провести опрос среди общественных и благотворительных организаций относительно направлений, куда, прежде всего, нужно направить средства.

Видео дня

Комментирует основатель Фонда Вадим Столар:

"Мы всегда прислушиваемся к людям, которым помогаем – и если слышим новые запросы, то стараемся оперативно реагировать на них. И сегодня мы видим, что многие украинцы, объединившись, стремятся не просто получать помощь, но и помогать в восстановлении страны, приобщаться к восстановлению в определенных областях жизни. Поэтому мы расширяем направления нашей работы, и теперь это не только гуманитарная и военная поддержка, но и грантовые программы на проекты, которые сами украинцы назовут наиболее приоритетными".

Важно отметить, что грант на важное дело – это безвозвратная финансовая помощь для проектов по восстановлению Украины, которые будут определяться путем конкурсного отбора среди представленных профильными ОО и благотворительными организациями предложений.

Объясняет волонтер Фонда Наталья Приходько:

"Нам очень важно мнение профильных сообществ по приоритетным направлениям, по которым следует выделять гранты. Поэтому наша команда благотворителей будет рассматривать представленные на грантовые программы проекты в рамках конкурса. И именно те направления, которые будут пользоваться наибольшим спросом, будут финансироваться в первую очередь".

Цель грантовой программы – предоставление дополнительных финансовых возможностей и ресурсов для восстановления и развития деоккупированных территорий и пострадавших регионов от боевых действий.

Грантовая программа призвана способствовать:

- скорейшему восстановлению Украины по всем возможным направлениям (инфраструктура, образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ, безбарьерная среда и т.п.);

- реализации значимых проектов для украинцев;

– обеспечению процессов восстановления и развития деоккупированных территорий и пострадавших от боевых действий регионов.

К участию в грантовой программе будут приниматься предложения от организаций, зарегистрированных в соответствии с Законом Украины "Об общественных объединениях" или в соответствии с Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и включенных в "Реестр неприбыльных организаций".

Поделитесь своим мнением и заполните форму для определения приоритетных направлений по ссылке