Фонд Рината Ахметова за три месяца зимы передал более 200 тонн помощи в города на линии огня и для переселенцев

В течение самых холодных месяцев года Фонд Рината Ахметова оказал поддержку людям в самых горячих – прифронтовых – украинских городах. Аналогичная помощь направлялась и для вынужденных переселенцев наиболее уязвимых категорий. За этот период Фонд передал людям более 200 тонн продуктов.

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Среди городов, в которые поступали продуктовые наборы от Фонда – Славянск, Дружковка, Доброполье, Святогорск и Краматорск. В то же время Фонд находил возможность передать жизненно необходимые продукты в деревни и поселки, которые расположены в считанных километрах от линии огня.

Речь, в частности, о населенных пунктах Святогорской громады, Краматорского района и других.

Еще одним акцентом этой военной зимы стала помощь прифронтовым шелтерам – это места, где на несколько дней останавливаются люди, которые только что эвакуировались.

"Гуманитарная помощь всегда пригодится в любой ситуации. И когда выезжать нужно – тоже", – сказала женщина, выехавшая из Торецкая вместе с дочерью.

Все выдачи производятся с учетом ситуации безопасности на месте. А еще максимально оперативно.

"Вообще сейчас в Донецкой области все нужно делать очень быстро", – подчеркивает Николай Осиченко, волонтер, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

Также помощь от Фонда поступала для вынужденных переселенцев из громад, оккупированных или уничтоженных врагом – Бахмутской, Волновахской, Попаснянской, Селидовской, Покровской и других. Выдачи осуществлялись в Каменском, Днепре, Одессе, Павлограде, Кропивницком, Светловодске, Полтаве, Харькове.

Постоянное направление помощи – Запорожье. В местном "Зеленом центре" постоянно производятся выдачи для вынужденных переселенцев льготных категорий, проживающих в городе. Также в течение зимы помощь получили люди, дома которых пострадали в результате бомбардировок в октябре 2024 года.

В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) за 36 месяцев полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.