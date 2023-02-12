Фонд Рината Ахметова уже более 2 месяцев выдает продовольственные наборы в Лебедине

Жители Сумской области продолжают получать гуманитарную поддержку Фонда Рината Ахметова. Выдача помощи продолжается в Лебединской общине, куда Фонд в общей сложности доставил почти 2 тысячи продовольственных наборов.

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Уже более двух месяцев боксы с необходимыми продуктами Фонд издает переселенцам и незащищенным категориям населения, которым и в мирное время было непросто. В каждый из наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд уже доставил в Сумскую область более 14 тысяч продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с пищевыми продуктами от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2