Фонд Рината Ахметова передал помощь в прифронтовое село Малиновка

До этого населенного пункта Донецкой области можно добираться только на бронированном транспорте – шансы, что дорогу будет обстреливать враг, слишком высоки. Однако здесь, в Малиновке, до сих пор живут люди. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы по наиболее необходимым пищевым продуктам.

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"Уезжать нам некуда. Сейчас поддержка людям нужна больше, чем когда-либо, – говорит местная жительница Валентина.

Она рассказывает, что раньше у многих жителей было собственное хозяйство, кто даже держал скот. Сейчас, со всеми рисками войны, это бесполезно.

"Мы держимся. Без помощи было бы очень тяжело", – признается Раиса, жительница Малиновки.

Как отмечает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения, таких мест, как Малиновка, на раненой Донбасе очень много.

"Фонд Рината Ахметова будет продолжать оказывать помощь во всех городках и городах, где в этом нуждаются люди", – отмечает он.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.