Фонд Рината Ахметова передал около 11 тысяч сладких подарков детям-переселенцам

К Международному дню защиты детей Фонд Рината Ахметова передал малышам, которые растут в семьях вынужденных переселенцев, около 11 тысяч подарков с конфетами.

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Теперь их начали получать дети в разных уголках Украины. В первую очередь, в гуманитарных хабах "ЯМариуполь", работающих в 16 городах Украины, а также в "Зеленом центре" в Запорожье.

Эмоции детей легко считываются на фотографиях. Детство продолжается и во время войны.

"Ринат Ахметов - Детям!" — программа, благодаря которой более 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку Фонда. Это медикаменты, продуктовые наборы, слуховые аппараты, психологическая и физическая реабилитация, возможность отдыхать, развиваться и реализовать свою мечту.