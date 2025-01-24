Фонд Рината Ахметова отправил помощь для переселенцев в Днепре

Многие люди, которые эвакуировались из Донбасса, Луганщины и Харьковщины, сейчас проживают в Днепре. Для вынужденных переселенцев, зарегистрированных в Индустриальном районе города, Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь.

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В составе каждого набора продукты длительного хранения. Это мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.