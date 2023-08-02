Фонд Рината Ахметова отправил более 6 тысяч проднаборов в Селидово и Новогродовку

В Донецкую область следует три грузовика от Фонда Рината Ахметова. В машинах – 6 тысяч продуктовых наборов. Их будут получать жители Селидово и Новогродовки.

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Ситуация в шахтерском регионе напряжена. Враг ежедневно обстреливает соседние общины. Близость к линии фронта влечет за собой и бытовые трудности. Именно поэтому продовольственная поддержка ожидаема и необходима для многих местных жителей.

В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Речь о макаронных изделиях, сахаре, соле, муке, крупе, подсолнечном масле, консервированной фасоли, тушеном мясе, паштете и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 263 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".