Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысячи проднаборов пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

В Херсонскую область отправилась гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова. На борту грузовиков – 4 тысячи продуктовых наборов. Их получат люди, пострадавшие от последствий взрыва Каховской гидроэлектростанции.

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Первый пункт назначения гуманитарного груза — Баштанка в соседней Николаевской области. Там разместили людей, которым пришлось спасаться от затопления. Они получат 1400 наборов.

Второй адресат – Тягинская территориальная община, жителям которой передадут 2600 продуктовых наборов. Эта территория подверглась существенному подтоплению, и людям помощь сейчас крайне нужна.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".