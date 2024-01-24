Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысяч проднаборов в Донецкую область

Большой гуманитарный груз отправился на Донетчину, в города Доброполье и Белицкое. Бригады мобильной выдачи доставят сюда 4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости от Фонда Рината Ахметова.

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Эту помощь получат местные жители. В первую очередь речь идет о наиболее незащищенных категориях граждан – людях, для которых гуманитарная помощь жизненно необходима.

В каждом наборе продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.