Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысяч проднаборов в Донецкую область
Большой гуманитарный груз отправился на Донетчину, в города Доброполье и Белицкое. Бригады мобильной выдачи доставят сюда 4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости от Фонда Рината Ахметова.
Эту помощь получат местные жители. В первую очередь речь идет о наиболее незащищенных категориях граждан – людях, для которых гуманитарная помощь жизненно необходима.
В каждом наборе продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.
С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.