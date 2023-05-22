Фонд Рината Ахметова открыл регистрацию детей на летние смены 'Блогер Кэмп'

Весенняя смена "Блогер Кемп" оставила яркие впечатления, подарила детям полноценный отдых, активные развлечения и обучение полезным навыкам блоггера.

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Но все только начинается: Фонд Рината Ахметова объявляет старт регистрации на два летних смены проекта. Они состоятся с 16 по 29 июня и с 31 июля по 13 августа 2023 в Закарпатье.

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" приглашаются дети 8-15 лет, пострадавшие от войны в Украине:

- дети, которые были депортированы в РФ и вернулись в Украину;

- дети, потерявшие родителей во время войны;

- дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

- дети на попечении и усыновленные;

- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия; дети, пострадавшие от боевых действий.

Приоритет будет предоставляться детям, не участвовавшим в проекте в 2022 году. Участие в проекте бесплатное.

Важно: родители/опекуны должны привезти и забрать ребенка в лагерь и из лагеря самостоятельно.

Зарегистрируйтесь до 1 июня 2023 года одним из двух способов:

— по телефону бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001, или онлайн на akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Каждая смена "Блогер Кемп" будет ежедневно посвящена новой активности: День творчества, День спорта. Дети будут проводить много времени на свежем воздухе, с новыми друзьями, в играх и развлечениях.

Через всю смену пройдет тема блоггерства – профессионалы медиаотрасли помогут детям научиться создавать, развивать и презентовать собственный блог, реализовать свои творческие способности, а может, и задуматься о выборе будущей специальности или хобби.

К тому же с детьми будут работать опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны", наставники и команда Фонда.

А еще такой отдых — это очень весело, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы ребят, уже посетивших смену от Фонда Рината Ахметова.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили более 4700 детей со всей страны.