Фонд Рината Ахметова оказывает помощь переселенцам из Светлодарской громады в Полтаве
В Полтавском хабе для переселенцев из Светлодарской громады продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Эта помощь предназначена для ВПЛ из этой громады а, которые относятся к незащищенным категориям:
– семьи с детьми;
– лица с инвалидностью;
– пожилые люди;
– малообеспеченные семьи.
В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, масло подсолнечное, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.