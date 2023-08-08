Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате ракетного удара по Покровску

7 августа российские войска нанесли два ракетных удара по Покровску на Донетчине, попав по жилому дому.

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Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь пострадавшим от очередного вражеского теракта. Помощь будет предоставлена всем, кто за ней обратится, независимо от тяжести поражений. А именно:

лечение;

реабилитацию;

психологическую помощь

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации МВД, по состоянию на 7 утра 8 августа в Покровске в результате российского теракта погибли 7 человек. 67 ранены, из них – 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Ночью спасатели были вынуждены приостановить работы по разбору завалов из-за высокой угрозы повторных обстрелов.