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Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

Мария Шевчук
Общество
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Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате катастрофы, произошедшей в результате подрыва Каховской ГЭС, совершенного российскими кафирами 6 июня.

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А именно:

- наборы с самыми необходимыми продуктами питания;

-  психологическая помощь.

Фонд контактирует с местными властями, чтобы четко определить потребности жителей пораженных территорий и оказать необходимую поддержку.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.