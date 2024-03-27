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Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

Мария Шевчук
Общество
3 минуты
2,2 т.
Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

Фонд Порошенко объявил победителей грантовой программы среди региональных общественных и волонтерских организаций. В общей сложности 21 проект из 18 областей Украины получит финансирование почти на 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

Среди общественных инициатив – юридическая и психологическая помощь военным и их семьям, поддержка вынужденных переселенцев, организация производства для фронта дронов, портативных зарядных станций и средств маскировки, курсы первой медицинской помощи и тактической медицины.

Глава конкурсной комиссии Марина Порошенко подчеркнула, что победители грантовой программы реализуют очень важные, социально значимые инициативы.

"Кто, как не вы, знает ту проблематику, которая есть на местах. В реалиях, в которых мы оказались после 24 февраля 2022 года очень важно быть вместе, очень важно помогать друг другу. Не терять надежду и уверенность в том, что мы обязательно победим", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она также рассказала, что всего на конкурс подалось 136 проектов из всех регионов Украины.

Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

Это уже вторая часть нашей грантовой поддержки общественных проектов. Первая часть была начата полгода назад, когда мы поддержали молодежные проекты. И тогда было десять победителей среди молодежных общественных организаций. Мы с большим удовольствием будем поддерживать ваши проекты", – обратилась глава комиссии к победителям грантовой программы.

"Когда уволили Херсон из оккупации, мы решили, что нам нужно заниматься херсонским украинским культурным центром, потому что на самом деле многое потеряно. Я надеюсь, что мы будем развивать наш город", – говорит волонтер Оксана Погомий.

Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

"Я представляю проект, направленный на консультационную помощь семьям пропавших без вести и военнопленных. Уже было проведено более 250 консультаций. Мы стараемся облегчить жизнь жен, матерей, детей. Благодаря грантовой программе Фонда Порошенко консультации выйдут на новый уровень", – рассказывает Анастасия Грановская из Днепра.

"Наш проект предусматривает оказание психологической помощи ветеранам, военнослужащим и членам их семей. Учеба на начальном этапе 20 психологов в Закарпатской области с последующим проведением консультативной помощи", – говорит Валентина Шевчук.

Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

"Впечатляет география предложенных проектов: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Киев, Черкассы, Ивано-Франковск, Львов, Кропивницкий, Чернигов, Хмельницкий, Винница, Ровно, Херсон, Тернополь, Черновцы, Волынь, Закарпатье – фактически вся Украина", – говорит лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Он призвал патриотическое сообщество сплачиваться вокруг ВСУ: "наше единство Украины должно быть продемонстрировано конкретными шагами. И то, что у нас огромное количество проектов, направленных именно на это, означает, что мы правильно понимаем друг друга", – отмечает пятый президент.