Фонд Порошенко выдал гранты региональным ОО и волонтерам: они будут помогать семьям военных и ВПЛ

Фонд Порошенко объявил победителей грантовой программы среди региональных общественных и волонтерских организаций. В общей сложности 21 проект из 18 областей Украины получит финансирование почти на 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

Среди общественных инициатив – юридическая и психологическая помощь военным и их семьям, поддержка вынужденных переселенцев, организация производства для фронта дронов, портативных зарядных станций и средств маскировки, курсы первой медицинской помощи и тактической медицины.

Глава конкурсной комиссии Марина Порошенко подчеркнула, что победители грантовой программы реализуют очень важные, социально значимые инициативы.

"Кто, как не вы, знает ту проблематику, которая есть на местах. В реалиях, в которых мы оказались после 24 февраля 2022 года очень важно быть вместе, очень важно помогать друг другу. Не терять надежду и уверенность в том, что мы обязательно победим", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она также рассказала, что всего на конкурс подалось 136 проектов из всех регионов Украины.

Это уже вторая часть нашей грантовой поддержки общественных проектов. Первая часть была начата полгода назад, когда мы поддержали молодежные проекты. И тогда было десять победителей среди молодежных общественных организаций. Мы с большим удовольствием будем поддерживать ваши проекты", – обратилась глава комиссии к победителям грантовой программы.

"Когда уволили Херсон из оккупации, мы решили, что нам нужно заниматься херсонским украинским культурным центром, потому что на самом деле многое потеряно. Я надеюсь, что мы будем развивать наш город", – говорит волонтер Оксана Погомий.

"Я представляю проект, направленный на консультационную помощь семьям пропавших без вести и военнопленных. Уже было проведено более 250 консультаций. Мы стараемся облегчить жизнь жен, матерей, детей. Благодаря грантовой программе Фонда Порошенко консультации выйдут на новый уровень", – рассказывает Анастасия Грановская из Днепра.

"Наш проект предусматривает оказание психологической помощи ветеранам, военнослужащим и членам их семей. Учеба на начальном этапе 20 психологов в Закарпатской области с последующим проведением консультативной помощи", – говорит Валентина Шевчук.

"Впечатляет география предложенных проектов: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Киев, Черкассы, Ивано-Франковск, Львов, Кропивницкий, Чернигов, Хмельницкий, Винница, Ровно, Херсон, Тернополь, Черновцы, Волынь, Закарпатье – фактически вся Украина", – говорит лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Он призвал патриотическое сообщество сплачиваться вокруг ВСУ: "наше единство Украины должно быть продемонстрировано конкретными шагами. И то, что у нас огромное количество проектов, направленных именно на это, означает, что мы правильно понимаем друг друга", – отмечает пятый президент.