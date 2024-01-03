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Фонд Порошенко поможет восстановить музей Шухевича во Львове

Мария Шевчук
Общество
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Фонд Порошенко поможет восстановить музей Шухевича во Львове

Благотворительный фонд Порошенко готовится к подписанию соглашения с Львовским историческим музеем о сотрудничестве по восстановлению здания Мемориального музея Романа Шухевича во Львове.

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Об этом сообщил народный депутат, глава Львовской терорганизации партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Сейчас совместно с Историческим музеем, филиалом которого является музей Шухевича, готовим к подписанию договор, в котором будут определены параметры нашего сотрудничества в проекте восстановления здания музея Шухевича", – сказал он.

Олег Синютка пояснил, что Фонд Порошенко обратился с официальным заявлением в Исторический музей по поводу инициативы восстановления здания музея Шухевича.

Исторический музей является заведением Львовского областного совета, поэтому члены комиссии по культуре, информационной политике и промоции облсовета провели выездное заседание на месте разрушенного здания музея Шухевича и поддержали инициативу Фонда Порошенко.

Фонд Порошенко поможет восстановить музей Шухевича во Львове

"Только Фонд Порошенко предложил финансирование восстановления здания музея. Других предложений не было. Сроки завершения ремонтных работ зависят от того, насколько оперативно и слаженно будут произведены разрешения и другие документы, необходимые для реконструкции музея", – пояснил народный депутат.

Олег Синютка отметил, что дом в Белогорще, в котором расположен музей Шухевича, находится среди других жилых домов, поэтому планы расширения или перестройки разрушенного дома малореальны, ведь для этого нет места.

"Важно восстановить разрушенные помещения и возобновить работу музея. Нам всем нужно объединиться вокруг этого дела, ведь этот музей – это символ патриотизма, нашей борьбы. Большее сооружение на этом месте невозможно возвести. Но в будущем стоит разработать концепцию и построить дополнительный корпус музею, в котором разметится экспозиция, посвященная семье Шухевичей, а также страницам героической борьбы украинцев за свободу", – пояснил он.

Фонд Порошенко поможет восстановить музей Шухевича во Львове

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый также пообещал восстановить музей Шухевича, однако уже после победы с одновременным расширением и реконструкцией его здания.

1 января в результате попадания российского беспилотника возник пожар в музее генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще, Львов.