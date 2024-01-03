Фонд Порошенко поможет восстановить музей Шухевича во Львове

Благотворительный фонд Порошенко готовится к подписанию соглашения с Львовским историческим музеем о сотрудничестве по восстановлению здания Мемориального музея Романа Шухевича во Львове.

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Об этом сообщил народный депутат, глава Львовской терорганизации партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Сейчас совместно с Историческим музеем, филиалом которого является музей Шухевича, готовим к подписанию договор, в котором будут определены параметры нашего сотрудничества в проекте восстановления здания музея Шухевича", – сказал он.

Олег Синютка пояснил, что Фонд Порошенко обратился с официальным заявлением в Исторический музей по поводу инициативы восстановления здания музея Шухевича.

Исторический музей является заведением Львовского областного совета, поэтому члены комиссии по культуре, информационной политике и промоции облсовета провели выездное заседание на месте разрушенного здания музея Шухевича и поддержали инициативу Фонда Порошенко.

"Только Фонд Порошенко предложил финансирование восстановления здания музея. Других предложений не было. Сроки завершения ремонтных работ зависят от того, насколько оперативно и слаженно будут произведены разрешения и другие документы, необходимые для реконструкции музея", – пояснил народный депутат.

Олег Синютка отметил, что дом в Белогорще, в котором расположен музей Шухевича, находится среди других жилых домов, поэтому планы расширения или перестройки разрушенного дома малореальны, ведь для этого нет места.

"Важно восстановить разрушенные помещения и возобновить работу музея. Нам всем нужно объединиться вокруг этого дела, ведь этот музей – это символ патриотизма, нашей борьбы. Большее сооружение на этом месте невозможно возвести. Но в будущем стоит разработать концепцию и построить дополнительный корпус музею, в котором разметится экспозиция, посвященная семье Шухевичей, а также страницам героической борьбы украинцев за свободу", – пояснил он.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый также пообещал восстановить музей Шухевича, однако уже после победы с одновременным расширением и реконструкцией его здания.

1 января в результате попадания российского беспилотника возник пожар в музее генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще, Львов.