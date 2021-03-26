Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы в Донецкую область

Покровская клиническая больница интенсивного лечения в Донецкой области получила два кислородных концентратора, пульсоксиметры и защитные костюмы от Благотворительного фонда Порошенко и общественной организации "Дело общин".

Директор КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения" Юрий Бородин отметил, что ситуация с количеством больных коронавирусом, требующих кислородной поддержки, в последнее время значительно усложнилась, сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Две недели назад у нас в ковидном отделении лежало 24-27 человек в день, сегодня 47. Соответственно в два раза ухудшается ситуация. Мы понимаем, что лечение пациента на ковид в больнице стоит семьи примерно 70-150 тысяч гривен, в зависимости от сопутствующих осложнений. Это невозможная ноша и конечно надо помогать. Город помогает как может, и любая помощь, поступающая извне, только дает возможность нам быть крепче против того вируса", – сказал он.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич сообщила, что власть не смогла за год обеспечить больницы необходимым.

"Мы вместе с народноым депутатом Марией Ионовой встретились с коллективом. К сожалению, в большом количестве больниц до сих пор есть незакрытые потребности, так как количество пациентов и госпитализаций возрастает. Мы видим, что власть провалила подготовку к третьей волне коронавируса. Был год, чтобы обеспечить больницы необходимым. Элементарно – кислородом, кислородными концентраторами. Это наиболее необходимо для пациентов с ковидом, потому что они кислородозависимы", – сказала она.

"К сожалению, это не выполняется в полной мере. Тот фонд для борьбы с коронавирусом, который депутаты выделили в марте, был потрачен на другие нужды, в том числе более 30 млрд потрачено на строительство. Власть борется с коронавирусом закатыванием денег в асфальт. Но мы понимаем, что это не работает. Поэтому своими усилиями, в том числе благодаря Порошенко, удается помогать таким заведениям, даже небольшим отделениям уделить внимание и помочь", – добавила Зинкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная партия из 30 кислородных концентраторов передается в больницы Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской и Черкасской области. Закупка кислородного оборудования сейчас является одним из главных приоритетов Благотворительного фонда Порошенко. За время пандемии в украинские больницы уже переданы более 100 кислородных концентраторов.