Фонд Порошенко официально предложил Львовскому историческому музею сотрудничество по восстановлению Музея Шухевича

Петр Порошенко обратился с письмом к директору Львовского исторического музея о сотрудничестве в восстановлении музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, разрушенного во время российской террористической атаки.

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"Благотворительный Фонд Порошенко обращается с предложением о сотрудничестве в восстановлении музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, разрушенного во время российской террористической атаки. Фонд предлагает финансирование немедленной полной реконструкции (восстановления) этого музея, который должен и в дальнейшем служить сохранению исторической памяти о народе борьбы за Независимость", – говорится в документе.

"Убеждены, что безотлагательное восстановление музея станет символом неистребимости Украины вопреки попыткам российских захватчиков покорить ее", – пишет Порошенко.

Для реализации этой цели Фонд Порошенко предоставил копию банковской гарантии по выделению средств на нужды восстановления музея и предложения по составу Наблюдательного совета по проекту восстановления музея.