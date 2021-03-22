Фонд Порошенко направил еще одну партию кислородных концентраторов в больницы Украины

Фонд Порошенко отправил в украинские больницы очередную партии кислородных концентраторов для пациентов с коронавирусом. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность". Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ривненскую, Сумскую и Черкасскую области.

"Год назад весь мир оказался не готов к страшной беде. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор – и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через кровати, оборудованные кислородом, и много-много других вещей", – подчеркнул Порошенко.

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По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

"Мы предлагали власти: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидний план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сдеотзаметил Порошенко.

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Он отметил, что сейчас самая большая беда – это нехватка кислорода для больных коронавирусом.

"Есть такое сравнение "требует как воздуха". Тот, кто сегодня госпитализирован – а их 4-5 тысяч в сутки – они просто требуют права дышать", – сказал Порошенко.

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"Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Мы не можем быть равнодушными. Так как в 2014-м мы не были равнодушными и влились в движение волонтеров и добровольцев. Так как год назад мы делали все возможное для того, чтобы привезти, как в 2014 году бронежилеты, так сейчас это были защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты современной цифровой рентген диагностики", – отметил пятый президент.

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"Мы должны объединиться, мы должны быть вместе, мы должны помогать друг другу, как мы это делали эти семь лет. И мы точно победим", – убежден Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

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В октябре 2020 началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

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Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров – закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом. Более 100 кислородных концентраторов уже переданы в украинские больницы.

Всего у Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 млн гривен.