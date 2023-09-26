Фонд 'Мир и Ко' передал боевую птицу арт-разведчикам на фронте

Украинские военные, защищающие нашу страну от нашествия российских агрессоров, получили очередную помощь от волонтеров и благотворителей. Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" приобрела и передала на фронт арт-разведке одного из подразделений маленькую "птичку".

Об этом волонтеры рассказали на своей странице в Facebook.

"Друзья, благодаря вашей поддержке мы сделали очередное доброе и важное дело. Мы с вами собрали деньги, приобрели и передали одному из подразделений (для их арт-разведчиков) эту маленькую "птичку", – написали на официальной странице общественной организации.

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В Фонде также рассказали, что передали военным бинокль и несколько мощных павербанков, которые могут использоваться в качестве пусковых помощников.

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко", входящая в перечень проверенных структур, была основана в августе 2014 года. В ноябре этого же года деятельность фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".

Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании.

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