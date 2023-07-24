Фонд 'Мир и Ко' направил новую партию помощи для защитников Украины. Фото

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" отправила новую партию необходимых вещей для украинских военных, защищающих нашу страну от нашествия российских агрессоров. Организаторы поблагодарили партнеров за бесплатную отправку и регулярную поддержку.

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Об этом волонтеры фонда рассказали на своей странице в Facebook.

"Нельзя забывать о бойцах, не будет их – не будет нас. Так что помощь уже уехала. Спасибо, хустяне. Спасибо, Nova Poshta Humanitarian за бесплатную отправку, а работникам "Новая почта" – за скорый труд", – отметили волонтеры.

Nova Poshta Humanitarian в городе Хуст регулярно помогает некоммерческой волонтерской организации "Фонд Мир и Ко" бесплатно отправлять военным полезные вещи.

"Город Хуст старается как может. Медицина, карематы, еда, кофе и разные вещи. Это все было отправлено к ребятам", – написали на официальной странице общественной организации.

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко", входящая в перечень проверенных структур, была основана в августе 2014 года. В ноябре того же года деятельность фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".

Сферы деятельности:

Помощь Вооруженным Силам Украины, Национальной Гвардии Украины, Силам Специальных Операций и добровольцам;

Помощь детям войны и вынужденным переселенцам;

Помощь в медицинской и психологической реабилитации пострадавшим в зоне АТО.

В ВО Фонд "Мир и Ко" призывают поддерживать наших защитников по реквизитам волонтерской организации:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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