Фонд Ахметова привез новую партию проднаборов в Днепр

В Днепре идет выдача гуманитарной поддержки от Фонда Рината Ахметова для переселенцев. Недавно в город прибыл очередной груз с почти 2 тысячами продовольственных наборов.

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Наиболее незащищенные категории внутриперемещенных лиц продолжают получать наборы с продуктами первой необходимости. Для многих людей эта помощь сегодня очень важна, ведь война забрала у них буквально все.

В каждый из переданных Фондом продуктовых наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тысяч продуктовых наборов.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.