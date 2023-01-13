Фонд Ахметова передал помощь для мариупольцев в 14 городах Украины

Фонд Рината Ахметова с первых дней войны направляет свои усилия на помощь нуждающимся людям, в том числе тем, кто был вынужден покинуть свои дома в Мариуполе. За это время в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь", расположенными в разных уголках нашей страны, для мариупольцев было передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены.

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Всего помощь от Фонда Рината Ахметова поступила в 14 городов Украины: Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Хмельницкий, Кривой Рог, Черновцы, Кропивницкий, Ужгород, Тернополь и Черкассы.

Напомним, что кроме гигиенических наборов переселенцы в центрах "Я — Мариуполь" также получают от Фонда Рината Ахметова продуктовую и психологическую поддержку.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.