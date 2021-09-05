F – fast

M – mimicking

D – diet

Что это за зверь и как его укротить?

Это кратковременное сокращение калоража рациона, переход на исключительно растительную пищу с определенной пропорцией основных нутриентов: белков, жиров и углеводов.

Цель диеты – запустить механизмы аутофагии (аутос – себя, фагия – поедание). Обезвреживания "сломанных" клеток, несущих вред Вашему организму.

Положительные эффекты:

– продления жизни;

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– снижение сердечно-сосудистых рисков (холестерина, массы тела, артериального давления);

– предотвращения преждевременного старения;

– снижение развития нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера;

– снижение системного воспаления (ИФР-1);

Эту диету чаще всего используют для людей с избыточным весом, высокими рисками сахарного диабета, онкопатологий.

5 дней ФМД ежемесячно в течение 3 месяцев.

Для здоровых пациентов тоже будет полезно "поголодать", но уже реже. Оптимально 1 раз в 6 месяцев в течение 5 дней.

Если у вас появилось желание попробовать FMD, будьте осторожны с желаниями.

Подходит не всем, а особенно когда человек находится "не в ресурсе" или имеет особые потребности.

Противопоказания:

– беременные

– больные с СД 1 типа (инсулинозависимый)

– дети, а также люди пожилого возраста

– лица, имеющие выраженный дефицит массы тела

– хронические некомпенсированные заболевания кишечные кишечного тракта, печени, почек, нервной системы и щитовидной железы, сердца

– посттравматические, послеоперационные состояния.

– расстройства пищевого поведения.

Если Вы действительно хотите попробовать на себе эту диету долголетия, обращайтесь к диетологу. Возможно, кто-то уже попробовал эту диету, делитесь опытом в комментариях.

С заботой о Вас.

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