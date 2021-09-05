FMD-диета: что это за зверь и как его укротить
F – fast
M – mimicking
D – diet
Что это за зверь и как его укротить?
Это кратковременное сокращение калоража рациона, переход на исключительно растительную пищу с определенной пропорцией основных нутриентов: белков, жиров и углеводов.
Цель диеты – запустить механизмы аутофагии (аутос – себя, фагия – поедание). Обезвреживания "сломанных" клеток, несущих вред Вашему организму.
Положительные эффекты:
– продления жизни;
– снижение сердечно-сосудистых рисков (холестерина, массы тела, артериального давления);
– предотвращения преждевременного старения;
– снижение развития нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера;
– снижение системного воспаления (ИФР-1);
Эту диету чаще всего используют для людей с избыточным весом, высокими рисками сахарного диабета, онкопатологий.
5 дней ФМД ежемесячно в течение 3 месяцев.
Для здоровых пациентов тоже будет полезно "поголодать", но уже реже. Оптимально 1 раз в 6 месяцев в течение 5 дней.
Если у вас появилось желание попробовать FMD, будьте осторожны с желаниями.
Подходит не всем, а особенно когда человек находится "не в ресурсе" или имеет особые потребности.
Противопоказания:
– беременные
– больные с СД 1 типа (инсулинозависимый)
– дети, а также люди пожилого возраста
– лица, имеющие выраженный дефицит массы тела
– хронические некомпенсированные заболевания кишечные кишечного тракта, печени, почек, нервной системы и щитовидной железы, сердца
– посттравматические, послеоперационные состояния.
– расстройства пищевого поведения.
Если Вы действительно хотите попробовать на себе эту диету долголетия, обращайтесь к диетологу. Возможно, кто-то уже попробовал эту диету, делитесь опытом в комментариях.
С заботой о Вас.
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